RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ПриватБанк обрав нового очільника: що про нього відомо

Автор: Дмитро Левицький

Наглядова рада ПриватБанку обрала Герхарда Бьоша новим головою правління банку. Він отримає посаду після погодження Національним банком України.

Про це повідомила прес-служба ПриватБанку.

"Наглядова рада ПриватБанку з радістю повідомляє про призначення пана Герхарда Бьоша у якості нового Голови Правління ПриватБанку. Завершення цього конкурсного відбору є важливим фактором для подальшого розвитку та успіху банку", - йдеться у заяві банку.

Що відомо про Герхарда Бьоша

Герхард Бьош закінчив Віденський університет, отримавши ступінь магістра соціально-економічних наук. У період з 1993 по 2004 рік він працював на керівних посадах у різних банках, а у 2004-2006 роках перебував на посад керівника департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

У березні 2006 року Бьош отримав посаду заступника голови правління Райффайзен Центральбанку. З листопада 2010 року він був першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

Нагадаємо, нещодавно у Нацбанку України назвали мінімальні строки для приватизації ПриватБанку.

Додамо, у квітні ПриватБанк програв суд заводу свого колишнього власника Ігоря Коломойського.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ПриватБанкруководитель