Кредитні канікули - це не прощення боргів, - НБУ

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Відсотки за кредитами доведеться сплатити після завершення карантину

Пільговий режим обслуговування або "кредитні канікули" не означає спрощення боргів позичальникам. Про це заявила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожокова у своєму відеозверненні.

Як зазначила Рожкова, банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитами. Адже паралельно банки нараховують відсотки за депозитами і сплачують їх.

"Наша відповідь: пільговий режим - це не прощення боргів. Це відтермінування сплати боргу та відсотків для позичальників, чий фінансовий стан погіршився", - сказала вона.

За її словами, поки діє карантин, відсотки нараховуються, але сплатити ви можна після завершення карантину.

"Про пільговий режим потрібно домовлятись з банком. І робити це потрібно дистанційно. Для цього потрібно надати підтвердження втрати роботи, суттєвого зниження доходів чи припинення роботи бізнесу", - сказала вона.