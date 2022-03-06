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ПриватБанк впровадив кредитні канікули за розстрочками

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Україна, Неділя 06 березня 2022 12:58
ПриватБанк впровадив кредитні канікули за розстрочками Фото: ПриватБанк впровадив кредитні канікули за розстрочками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В умовах воєнного стану ПриватБанк впровадив кредитні канікули для клієнтів фізичних осіб за договорами розстрочки "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка". Канікули будуть діяти до 1 червня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Якщо до війни ви придбали щось у розстрочку, не варто перейматись про обов’язкові платежі. Ми оголосили кредитні канікули до 1 червня для всіх клієнтів, окрім тих, які мали прострочення зобов'язань більш ніж 90 днів. Для решти вносити платежі зараз не обов’язково, прострочення не формуватиметься", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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