Пов'язана з Коломойським компанія відсудила офіс ПриватБанку в Дніпрі

Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

До карантину в цьому офісі працювало 1,5 тисячі співробітників банку

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов НВ ТОВ "ОКЕАНМАШ" щодо права власності на одну з будівель головного офісу ПриватБанку в Дніпрі. Банк подасть апеляцію на рішення суду від 26 листопада.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Згідно з заявою прес-служби Приватбанку, будівля "Океанмашу" як предмет іпотеки на законних підставах перейшла у власність банку до націоналізації, в серпні 2016 року.

"Судові суперечки навколо права власності на один з офісів банку, в якому до введення карантину працювало півтори тисячі співробітників, не вплинуть на поточну діяльність банку і безперебійну роботу його сервісів. З березня 2020 року співробітники працюють дистанційно, а в разі подальшого негативного розвитку судового розгляду щодо цього об'єкту співробітники будуть розміщені в інших офісах банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що збитки у справі ПриватБанку складають близько 100 млрд гривень. На сьогодні справа знаходиться на стадії досудового розслідування.

Зазначимо, банки України за січень-вересень 2020 року отримали 40,978 млрд гривень прибутку. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 21,191 млрд гривень.