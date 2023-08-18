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ПриватБанк сегодня ночью приостановит операции с карточками из-за регламентных работ

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Украина, Пятница 18 августа 2023 15:22
ПриватБанк сегодня ночью приостановит операции с карточками из-за регламентных работ Фото: ПриватБанк приостановит операции с карточками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк в ночь на субботу проводит регламентные работы. Операции с карточками будут остановлены до утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По данным пресс-службы, во время проведения работ 19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с карточками в Приват24.

Кроме того, пауза коснется работі банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка.

В банке отметили, что клиенты ПриватБанка проводят в среднем более 1 млн платежей в час, это почти 50 тысяч платежей ежеминутно.

Карты Привата

Напомним, на государственный ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине – 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать у Приват24 и получить "Новой почтой".

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