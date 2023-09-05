ПриватБанк раскрыл, на что украинские дети тратят деньги с банковских карт

По данным пресс-службы, дети обычно рассчитываются картами в продуктовых магазинах и супермаркетах (53% от общего количества оплат), кафе (18%) и оплачивают безналичными проезд в городском транспорте (16%). Через интернет владельцы карточек Юниора чаще всего оплачивают мобильную связь, отправляют переводы с карты на карту и покупают разнообразные игры или развлечения.

На сегодняшний день платежными карточками ПриватБанка пользуются примерно 750 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет. У них есть полноценный "взрослый" мобильный банкинг в Приват24 с возможностью контроля за расходами со стороны родителей.

Получить карту Юниора можно в отделении ПриватБанка. Детям от 6 до 14 лет для этого еще нужно прийти с родителями. Подростки с 14 лет могут открыть себе банковскую карту самостоятельно.

Банковские карты в Украине

По данным НБУ, количество сделок с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1,843 млрд шт., а их сумма 1,335 трлн грн.

Во II квартале больше всего операций с использованием карточек по сумме приходилось на расчеты в торговой сети (46,4%) на сумму 385,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту во II квартале 2023 года составили треть по сумме (32,1%). Оплата товаров и услуг в интернете - 14,9% по сумме.