ПриватБанк програв офшорам Суркісів апеляцію на 250 млн доларів

Київський апеляційний суд відхилив скаргу "ПриватБанка" і підтвердив рішення Печерського райсуду про стягнення 250 млн доларів на користь офшорних компаній бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів. Про це на онлайн-брифінгу заявив юрист "ПриватБанку" Андрій Пожидаєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з урахуванням того, що позиції банку і офшорів заслуховували на минулому засіданні, сьогодні з аргументами виступили представники Кабміну.

"Вони стали на бік "ПриватБанку", додатково був заявлений аргумент, що суддя Підпалий (суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий, - ред.) не міг розглядати цю справу ... Судді вийшли з рішенням про те, щоб апеляційну скаргу "ПриватБанку" відхилити, рішення судді Підпалого залишити в силі ", - зазначив Пожидаєв.

Він уточнив, що за невиконання ухвали суду банку будуть загрожувати штрафи і кримінальні справи.

Нагадаємо, в березні Печерський райсуд зобов'язав "ПриватБанк" виплатити ці кошти офшорам Суркісів. Зокрема, суд підтвердив обов'язок банку виконати умови депозитних договорів з кіпрськими компаніями, які належать братам Суркісам. В рамках націоналізації кошти цих компаній потрапили під операцію bail-in - примусову конвертацію в акції банку.

