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ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів

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Україна, Субота 05 березня 2022 12:33
ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів Фото: ПриватБанк продовжив дію платіжних карток півроку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк автоматично продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. Це стосується у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, у разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

"До уваги всіх клієнтів: у разі закінчення терміну дії вашої платіжної картки ії не треба перевипускати чи міняти на нову. Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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