ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів

Державний ПриватБанк автоматично продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. Це стосується у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, у разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

"До уваги всіх клієнтів: у разі закінчення терміну дії вашої платіжної картки ії не треба перевипускати чи міняти на нову. Відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя", - йдеться в повідомленні.