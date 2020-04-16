ПриватБанк продав на аукціонах 25 нафтобаз майже за 100 млн грн

Державний "ПриватБанк" продав через електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції) 25 нафтобаз на загальну суму 93 392 847 грн. Про це повідомляє прес-служба СЕТАМ.

Як зазначили в прес-службі, нафтобази продані в рамках добровільного продажу на майданчику OpenMarket.

Нафтобаза з найбільшим приростом ціни 620% знаходиться у місті Коростень Житомирської області. А лот за який позмагались найбільше учасників - 11, знаходиться в Житомирі.

За даними прес-служби СЕТАМ, загальна сума реалізованого майна "ПриватБанку" через майданчик OpenMarket, в рамках добровільного продажу, становить 332 млн грн.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" виставив на електронний аукціон OpenMarket десять нафтобаз з уцінкою - від 1% до 87%. Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській, та Хмельницькій областях.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2020 року, державний "ПриватБанк" виставив на аукціон половину адміністративно-громадського комплексу, до якого входить будинок, відомий як резиденція керівника СРСР Леоніда Брежнєва.