Чорна п’ятниця-2020 в Україні побила рекорд продаж техніки

Фото: ЦУМ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Попри карантинні обмеження у зв’язку із пандемією COVID 19, українці активно купували побутову техніку та електроніку

Продажі побутової техніки та електроніку під час акцій "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка" 2020 року встановили новий рекорд. Третина товару в Україні було куплено онлайн.

Про це свідчать дані дослідження компанії GfK Ukraine.

Загалом за два акційні тижні покупці витратили на техніку 6,6 млрд грн, що на 28% більше, аніж в аналогічний період 2019 року. І купили на 8,5% більше одиниць техніки. Найбільше відносно минулорічних показників зросли продажі ІТ сектору - на 70% у грошовому вимірі.

В період знижок "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка" у 2020 році онлайн-продажі зросли на 73% (офлайн також показав зростання - на 16%). Третина (30%) товару (обсяг у грн) було куплено онлайн.

Ціни на 36% техніки (в одиницях) були знижені на 10% і більше. Найбільше зі знижками продавали малу побутову техніку (46% товарів). Разом з тим, лише 7% усього обсягу покупок техніки мали понад 20% знижки (14% - минулого року). При цьому в онлайні дешевших товарів було більше, аніж в традиційних роздрібних магазинах - ціна на 48% техніки була знижена на 10% і більше.

При цьому середній чек у ключових секторах техніки зріс на понад 20%. Винятком стала лише велика побутова техніка, де здорожчання середнього цінника склало лише 3%.

Нагадаємо, фізичний обсяг обороту роздрібної торгівлі в Україні в жовтні 2020 року зріс на 15,2% в порівнянні з жовтнем минулого року.

Відзначимо, у 2019 році частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, які вироблені на території України, становила 52,4%, в той час як у 2018 році - 53,2%, в 2017 році - 52,3%. За даними статистичного відомства, частка місцевих продовольчих товарів становить 80,0%, частка непродовольчих товарів - 32,0%.