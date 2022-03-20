ПриватБанк попередив про продовження регламентних робіт. Додаток "Приват24" не працюватиме до ранку 21 березня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПриватБанку.
"Налаштування багатьох сервісів протягом 20 березня та початку дня 21 березня може спричинити тимчасові паузи у роботі Приват24",- пише пресслужба.
У ПриватБанку зазначили, що технологічні роботи необхідні для майбутньої безперебійної роботи банку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ПриватБанк запланував технологічні роботи.
Війна Росії проти України триває двадцять п'ять днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.