ПриватБанк попередив про ще одну схему: як уберегтися від шахраїв
ПриватБанк попередив українців про чергову шахрайську схему. Прикриваючись виплатою допомоги від держави, злочинці намагаються викрасти особисті та фінансові дані громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.
За даними служби безпеки банку, шахраї почали поширення через соцмережі фейкового повідомлення про термінову "перевірку карт" під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" карти перейти за посиланням на фішинговий сайт для розкрадання фінансових даних.
"ПриватБанк в черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", - йдеться в повідомленні.
Банк вже звернувся до правоохоронних органів з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів.
Нагадаємо, раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв і SMS-повідомлення про надходження платежу.
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