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ПриватБанк попередив про ще одну схему: як уберегтися від шахраїв

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Україна, Середа 25 травня 2022 07:30
ПриватБанк попередив про ще одну схему: як уберегтися від шахраїв Фото: ПриватБанк попередив про шахрайську схему перевірки карт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк попередив українців про чергову шахрайську схему. Прикриваючись виплатою допомоги від держави, злочинці намагаються викрасти особисті та фінансові дані громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банка.

За даними служби безпеки банку, шахраї почали поширення через соцмережі фейкового повідомлення про термінову "перевірку карт" під приводом виплати допомоги від держави. У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для "перевірки" карти перейти за посиланням на фішинговий сайт для розкрадання фінансових даних.

"ПриватБанк в черговий раз нагадує клієнтам про те, що інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно через офіційні канали. Якщо ви отримали повідомлення про подібні фейки, ні в якому разі не можна переходити за посиланням на шахрайські ресурси", - йдеться в повідомленні.

Банк вже звернувся до правоохоронних органів з приводу зупинки роботи та ліквідації цього і подібних шахрайських ресурсів.

Нагадаємо, раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв і SMS-повідомлення про надходження платежу.

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