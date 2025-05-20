ПриватБанк предупредил об урезании месячного лимита на переводы

Украинские банки договорились снизить лимиты на переводы для граждан. ПриватБанк уже начал рассылать предупреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оповещение в Приват24.
Согласно сообщению, с 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц по Украине снижается со 150 до 100 тысяч гривен.
"В лимите учитываются не только переводы по номеру карты или телефона, но и те, что осуществляются по реквизитам IBAN", - заявили в банке.
В то же время этот лимит не распространяется на снятие наличных, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.
Если нужно сделать переводы на большую сумму, банк просит предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.
Напомним, банки подписали меморандум и установили лимиты по денежным операциям для украинцев с 1 февраля 2025 года на уровне 150 тысяч гривен для клиентов "среднего" и "низкого" уровня риска. Это касается не только карточных переводов, но и платежей через IBAN.
С 1 июня они будут снижены до 100 тысяч. Для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется прежним - 50 тысяч гривен в месяц.
К меморандуму об ограничении переводов присоединились 51 банк и две небанковские финансовые компании. За пределами остаются несколько банков, доля которых на рынке услуг физическим лицам и ФЛП близка к нулю.
Сейчас тема смягчения или пересмотра лимитов не обсуждалась. Однако потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама собой, если будут введены механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов.
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