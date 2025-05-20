ПриватБанк предупредил об урезании месячного лимита на переводы

Согласно сообщению, с 1 июня 2025 года максимальная сумма переводов между счетами физических лиц по Украине снижается со 150 до 100 тысяч гривен.

"В лимите учитываются не только переводы по номеру карты или телефона, но и те, что осуществляются по реквизитам IBAN", - заявили в банке.

В то же время этот лимит не распространяется на снятие наличных, оплату покупок, коммунальные платежи, переводы между собственными счетами, покупку облигаций и платежи на счета юридических лиц.

Если нужно сделать переводы на большую сумму, банк просит предоставить документы, подтверждающие доход или участие в волонтерской деятельности.

