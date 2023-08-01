ПриватБанк продлил срок всех карточек на два года

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

оплата в магазинах по POS-терминалу;

снятие наличных денег в банкоматах;

операции в Приват24;

пополнение счета (любым способом).

Карты ПриватБанка

По данным НБУ, количество активных платежных карт за I квартал 2023 года выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать в Приват24 и получить "Новой почтой".