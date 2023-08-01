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ПриватБанк продлил срок всех карточек на два года

Фото: ПриватБанк продлил срок для всех карт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка .

По карточкам с продленным сроком клиентам доступны следующие операции:

  • оплата в магазинах по POS-терминалу;
  • снятие наличных денег в банкоматах;
  • операции в Приват24;
  • пополнение счета (любым способом).

Карты ПриватБанка

По данным НБУ, количество активных платежных карт за I квартал 2023 года выросло на 2% до 47,2 млн. В I квартале ПриватБанк и частные банки являлись лидерами роста их количества.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать в Приват24 и получить "Новой почтой".

 

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ПриватБанк