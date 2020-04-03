ПриватБанк подав новий позов проти Коломойського

ПриватБанк подав до суду на Кіпрі позов на колишнього власника Ігоря Коломойського на суму в понад 5 млрд доларів. Про це заявив член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами члена наглядової ради, на Кіпрі відбувались операції з виводу грошей з банку. Він додав, що суму позову проти Коломойського можна порівняти з траншем Міжнародного валютного фонду.

"Ми, ПриватБанк, подали новий позов до юрисдикції Кіпру проти колишніх власників Приватбанку - Коломойського і Боголюбова на суму 5,5 млрд доларів. Це можна порівняти - з траншем МВФ", - заявив він.

Сульжик зазначив, що державний ПриватБанк веде вже 4 судові розгляди щодо його колишніх власників.

"Цей позов пов'язаний з сумнівними транзакціями, які були проведені в ПриватБанку в період з 2013 по 2016-й роки. Цього разу вони не одні, тому що в судах зараз до них приєднається один з колишніх членів правління ПриватБанку, також дві компанії на Кіпрі, які теж належать Коломойському. Тим самим, державний ПриватБанк веде вже 4 найбільших розглядів в судах Англії, Америки, Ізраїлю і зараз Кіпру ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Печерський районний суд Києва зобов'язав ПриватБанк виплатити понад 200 млн доларів офшорам бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів. Суд підтвердив обов'язок ПриватБанку виконати умови депозитних договорів з кіпрськими компаніями.