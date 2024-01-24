ПриватБанк получил рекордную прибыль за прошлый год

По его словам, прибыль до налогообложения выросла в два раза до 72,8 млрд гривен.

Бьош напомнил, что по новому закону банк уплатит значительно больше налога на прибыль - 26,8 млрд гривен (в прошлом году - 5 млрд гривен).

Согласно презентации, на конец 2023 года в банке было 18,35 млн клиентов физических лиц и 875 тысяч бизнес-клиентов.

"ПриватБанк" залатит в виде дивидендов в госбюджет 80% прибыли за 2023 год.

Напомним, чистая прибыль государственного ПриватБанка за 2022 год составила 30,25 млрд гривен. Это на 4,80 млрд гривен меньше, чем в 2021 году (35,05 млрд гривен).

ПриватБанк традиционно возглавляет рейтинг банков Украины по уровню прибыли.

В Украине был принят закон о повышении налога с банков с 18% до 50% уже в 2023 году. В последующие годы, начиная с 2024 года, будет ставка 25%.

По расчетам Минфина, это принесет бюджету только за 2023 год 24-25 млрд гривен. Дальше это будет 6-7 млрд гривен в год.