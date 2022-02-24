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ПриватБанк скасував комісію на зняття готівки з кредитних карток

Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк скасував комісії на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб. Вони становили від 4 до 7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"У цей складний період ПриватБанк прийняв рішення скасувати комісію на зняття готівки з кредитних карток приватних осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

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