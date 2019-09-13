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"ПриватБанк" здобув ще одну перемогу над Росією в Гаазі

Новини » Економіка    13.09.2019 - 14:25
"ПриватБанк" здобув ще одну перемогу над Росією в Гаазі
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Справа про активи в Криму буде слухатися в Гаазі

Постійна палата арбітражного суду в Гаазі відмовила Російській Федерації у перегляді питання юрисдикції та порушення зобов'язань за позовом "ПриватБанку". Про це йдеться в заяві державного банку.

Як наголошується в повідомленні, палата арбітражного суду в Гаазі прийняла це рішення 12 вересня 2019 року.

"Справу в арбітражі було розпочато ПриватБанком 13 квітня 2015 року через порушення РФ зобов'язань по відношенню до ПриватБанку за активами в Криму за Угодою про заохочення та взаємний захист інвестицій, укладеному між Україною і РФ. Російська Федерація не брала участі у справі до винесення арбітражним судом зазначених рішень. Зараз Російська Федерація призначила своїх представників в суді і провадження продовжить свій перехід до наступного етапу", - йдеться в заяві банку.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь "ПриватБанку" і проти Російської Федерації. У частковому арбітражному рішенні від 4 лютого 2019 року арбітражний суд визнав, що він має юрисдикцію стосовно всіх вимог "ПриватБанку" проти Російської Федерації.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд у Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна заплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно у анексованому Криму в сумі 159 млн доларів. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній.

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