Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову
"Приватбанк" через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їхньому юристу Вячеславу Карташову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів США були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".
Банк заявив, що позов до Коломойського і Боголюбова уже було вручено в Ізраїлі, але за рішенням ізраїльського суду повідомлення про позов потрібно було опублікувати ще й в "Голосі України".
"Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті "Голос України" для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу - Вячеславу Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ "Укрнафта") відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - йдеться в повідомленні банку.
Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.
Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною. Зараз сторони ведуть судові спори як в Україні, так і за кордоном.
Щонайменше один з них буде розглядатися в Ізраїлі - у грудні 2019 року Приватбанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку. Він стосується виведення з ПриватБанку щонайменше 600 млн доларів в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в банку "Дисконт".