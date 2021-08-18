Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову

Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів США були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".

Банк заявив, що позов до Коломойського і Боголюбова уже було вручено в Ізраїлі, але за рішенням ізраїльського суду повідомлення про позов потрібно було опублікувати ще й в "Голосі України".

"Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті "Голос України" для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу - Вячеславу Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ "Укрнафта") відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - йдеться в повідомленні банку.