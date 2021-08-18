ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову

Новость на русском →
Київ, Середа 18 серпня 2021 15:12
Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Приватбанк" через газету "Голос України" вручив позов своїм колишнім власникам Ігорю Коломойському, Геннадію Боголюбову та їхньому юристу Вячеславу Карташову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Позов стосується шахрайських дій, незаконного привласнення та відмивання коштів, в результаті чого, щонайменше 600 млн доларів США були незаконно виведені з банку в період з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в ізраїльському банку "Дисконт".

Банк заявив, що позов до Коломойського і Боголюбова уже було вручено в Ізраїлі, але за рішенням ізраїльського суду повідомлення про позов потрібно було опублікувати ще й в "Голосі України".

"Відповідно до рішення ізраїльського суду від 26 квітня 2021 року, банк публікує повідомлення в газеті "Голос України" для вручення ізраїльського позову в Україні Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, а також іншому відповідачу - Вячеславу Карташову (їхня давня довірена особа, яка наразі обіймає посаду директора Департаменту юридичного супроводу в ПАТ "Укрнафта") відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", - йдеться в повідомленні банку.

Приватбанк через газету вручив позов Коломойському і Боголюбову

Нагадаємо, що ПриватБанк перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року у зв'язку з неплатоспроможністю. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень. Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ і висновку незалежного аудитора - компанії EY.

Уряд націоналізував ПриватБанк за пропозицією НБУ і колишніх акціонерів банку, найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною. Зараз сторони ведуть судові спори як в Україні, так і за кордоном.

Щонайменше один з них буде розглядатися в Ізраїлі - у грудні 2019 року Приватбанк ініціював судове провадження в Окружному суді Тель-Авіва проти колишніх власників банку. Він стосується виведення з ПриватБанку щонайменше 600 млн доларів в період 2007-2011 років та розміщення їх на рахунку в банку "Дисконт".

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта
Київ скували затори через репетицію параду до Дня Незалежності: карта
DAILY
Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нові тарифи. Скільки будемо платити за електрику і до чого готуватися навесні