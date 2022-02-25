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ПриватБанк обіцяє скасувати обмеження на кредитні кошти

Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк відміняє раніше введені тимчасові обмеження на користування кредитними коштами. Протягом доби можливість користуватись кредитними коштами буде відновлено в межах встановленого ліміту на картці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Підвищення кредитного ліміту буде недоступне, але ви зможете користуватись коштами в межах наявного ліміту", - йдеться в повідомленні.

Раніше ПриватБанк повідомляв, що онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Крім того, строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів. Водночас тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами".

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ПриватБанк