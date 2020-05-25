ПриватБанк має намір повернути 400 млн грн, стягнутих судом на користь Суркісів

Державний "ПриватБанк" звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд із двома заявами. Банк хоче повернути 407 млн грн, стягнутих у 2018 судом на користь сім'ї Суркісів.

Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

Як наголошується в повідомленні, це заяви про перегляд за нововиявленими обставинами постанов суду у справах за позовами ПАТ "А-Банк" та ТОВ ФК "Динамо Київ", належать сім'ї Суркісів. Згідно з цими постановами з "ПриватБанку" було стягнуто майже 407 млн грн ще в 2018 році.

Підставою для подачі заяв стали встановлені "ПриватБанком" обставини, що сам Ігор Суркіс підтвердив свою спільну власність з колишнім акціонером "ПриватБанку" Ігорем Коломойським в медіагрупі "1+1". Таке підтвердження міститься в позові Суркіса, який був поданий співвласником А-Банку в кінці минулого року до суду в Лондоні. Це є однією з підстав для висновку про його зв'язки з ПриватБанком.

У "ПриватБанку" відзначають, що обставина володіння і розпорядження часткою в телеканалі "1+1" спростовувалася і спростовується Суркісом і пов'язаними з родиною Суркісів компаніями в Україні. Українські суди задовольнили позови А-Банку і ФК "Динамо" Київ", серед іншого, на підставі висновку про відсутність у пана Суркіса права власності на частку в медіагрупі "1+1".

"ПриватБанк" вважає, що рішення у справах А-Банку і ФК "Динамо Київ" повинні бути переглянуті за нововиявленими обставинами. Також з цих обставин повинно бути підтверджено законність визначення Ігоря Суркіса пов'язаною з "ПриватБанком" особою.

Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів про процедуру bail-in.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив річний звіт і розподілив чистий прибуток державного ПриватБанку за 2019 рік.