ПриватБанк будет отправлять карточки "Новой почтой" бесплатно

Клиенты ПриватБанка, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли цифровую карту через Приват24, могут получить физическую карту по почте.

Получить карту в отделении или почтамате "Новой почты" до конца 2023 года можно бесплатно.

Также в пресс-службе сообщили, что в скором времени ПриватБанк откроет возможность заказа доставки карт для клиентов, которые из-за войны или других причин сейчас находятся за границей.

Карты ПриватБанка

Напомним, в августе государственный ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.

На ПриватБанк приходится более половины активных банковских карт в Украине - 26,6 млн.

Кроме того, ПриватБанк является лидером по количеству банкоматов и комплексов самообслуживания - 17,1 тысячи из 28,6 тысячи по всей Украине.

С июня новую пластиковую карту ПриватБанка можно заказать в Приват24 и получить "Новой почтой".