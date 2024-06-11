В Украине одобрили Стратегию по развитию кредитования: какие приоритетные направления

Совет по финансовой стабильности 6 июня одобрил Стратегию по развитию кредитования. Документ отражает целостное видение ключевых принципов и необходимых действий, способствующих устойчивому восстановлению экономики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Как отмечается в сообщении, стратегия направлена на обеспечение финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулирование спроса, направленного на повышение обороноспособности страны, в частности со стороны предприятий ОПК, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях - "территориях стойкости".

Реализация мер Стратегии будет проходить по двум фокусам: активизация кредитования приоритетных направлений в условиях военного положения и развитие законодательной базы для дальнейшего стимулирования рыночного кредитования.

Также завершено рассмотрение вопроса установления уровня целевого показателя для системы гарантирования вкладов физических лиц. РФС рекомендовала установить целевой показатель на уровне 3,5% и достичь этого уровня до 1 января 2028 года. Это позволит обеспечить наполнение системы гарантирования вкладов физических лиц финансовыми ресурсами за счет банков и минимизировать риски участия государства в финансировании выплат.

Меры НБУ

Кроме того, НБУ во исполнение Стратегии по развитию кредитования принял комплекс решений для стимулирования вовлеченности банковского сектора в финансирование проектов по восстановлению экономики страны.

НБУ обновил минимальные требования к нормативам достаточности капитала банков по новой (трехуровневой) структуре. С 5 августа 2024 года банки должны соблюдать нормативы:

достаточности основного капитала 1 уровня (НОК1) – на уровне 5,625%;

достаточности капитала 1 уровня (НК1) – 7,5%;

достаточности регулятивного капитала (НРК) – 10%.

В то же время ввел ряд переходных положений, предусматривающих применение поэтапного графика достижения минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала (НРК), а именно:

с 05 августа 2024 года по 31 декабря 2024 года - в размере не менее 8,5%;

с 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года - не менее 9,25%;

с 01 июля 2025 года - не менее 10%;

Также НБУ установил временные особенности оценки кредитного риска по специализированным кредитам на период действия военного положения и один год после его прекращения или отмены.

Благодаря нововведениям: