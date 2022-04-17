Приват24 не працює: в чому причина

Мобільний застосунок та інтернет-банкінг Приват24 не буде працювати в ніч на 18 квітня. Через регламентні роботи сервіси будуть не доступні з 23:00 до 08:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Що сталося

"Проводимо черговий етап регламентних робіт у Приват24 сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня). Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати, поки ви відпочиваєте", - пояснюють в повідомленні.

Перебої можливі протягом 18 квітня

Тим часом протягом усього дня 18 квітня користувачі також можуть зіткнутися з проблемами в користуванні.

"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - наголошують в прес-центрі.

Що треба знати

Водночас ПриватБанк повідомляє, що надіслати переказ з картки на картку можна через сайт.

При цьому поповнити мобільний можна за посиланням. Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700.

При цьому банкомати та платіжні термінали працюють без змін. Можна зняти готівку та розраховуватися в торгівельних мережах.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк проводив регламентні роботи на минулому тижні.

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