ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Приват24 не працює: в чому причина

Новость на русском →
Київ, Неділя 17 квітня 2022 23:07
Приват24 не працює: в чому причина Фото: Приват24 не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Мобільний застосунок та інтернет-банкінг Приват24 не буде працювати в ніч на 18 квітня. Через регламентні роботи сервіси будуть не доступні з 23:00 до 08:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Що сталося

"Проводимо черговий етап регламентних робіт у Приват24 сьогодні вночі (з 23:00 17 квітня до 8:00 18 квітня). Частина сервісів буде проходити техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні. Ми спеціально обрали вихідний, щоб попрацювати, поки ви відпочиваєте", - пояснюють в повідомленні.

Перебої можливі протягом 18 квітня

Тим часом протягом усього дня 18 квітня користувачі також можуть зіткнутися з проблемами в користуванні.

"Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої Приват24, доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів", - наголошують в прес-центрі.

Що треба знати

Водночас ПриватБанк повідомляє, що надіслати переказ з картки на картку можна через сайт.

При цьому поповнити мобільний можна за посиланням. Сплатити комуналку - на гарячій лінії 3700.

При цьому банкомати та платіжні термінали працюють без змін. Можна зняти готівку та розраховуватися в торгівельних мережах.

Нагадаємо, раніше ПриватБанк проводив регламентні роботи на минулому тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк
NEWS
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
53-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв