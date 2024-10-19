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"Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье: в чем причина

Фото: "Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 20 октября государственный ПриватБанк будет проводить регламентные работы в приложении "Приват24". Сервисы будут на паузе до 7:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПриватБанк.

"Друзья, в ночь на 20 октября 2024 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы своих систем и сервисов. Поэтому с 00:00 и до 07:00 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов в Приват24 для физических лиц. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, регламентные работы необходимы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций с платежными картами.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете воспользоваться Приват24 или сетью безналичной оплаты - советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ", - пояснили в банке.

Заметим, что последний раз регламентные работы банком проводились в ночь на 22 сентября.

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