"Приват24" не будет работать в ночь на воскресенье: в чем причина

"Друзья, в ночь на 20 октября 2024 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы своих систем и сервисов. Поэтому с 00:00 и до 07:00 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов в Приват24 для физических лиц. Аналогичный "тайм-аут" продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании, регламентные работы необходимы, чтобы обеспечить бесперебойную работу и безопасность операций с платежными картами.

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете воспользоваться Приват24 или сетью безналичной оплаты - советуем сделать это заранее, или провести после завершения работ", - пояснили в банке.