Потрібно заплатити до 25 числа або будуть проблеми: які умови діють у ПриватБанку

ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, які діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування буде діяти тільки у разі сплати до 25 числа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку .

"ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа", - йдеться в повідомлені.

Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками: