Потрібно заплатити до 25 числа або будуть проблеми: які умови діють у ПриватБанку
ПриватБанк з 1 червня скасував кредитні канікули, які діяли з початку війни. Пільгова ставка кредитування буде діяти тільки у разі сплати до 25 числа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"ПриватБанк відновлює кредитування за кредитними картками і пропонує можливість все літо користуватись грошима за пільговою ставкою, яка складає 1,7%. Для цього достатньо щомісяця вносити обов’язковий платіж вчасно, до 25 числа", - йдеться в повідомлені.
Якщо ж не погасити мінімальний платіж, відсотки нараховуватимуться за стандартними ставками:
- 3,5% - для карток Універсальна
- 3,4% - для карток Універсальна Голд
Нагадаємо, державний ПриватБанк вирішив не продовжувати "кредитні канікули", які діяли з 1 березня до 1 червня 2022 року. Водночас банк відновлює активний режим кредитування за кредитними картками та продовжує пільгові умови.
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