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Убежище для всех украинцев: Венгрия отказалась выполнять новые ограничения ЕС

18:49 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские беженцы в Венгрии (Getty Images)

Венгрия отказалась выполнять решение ЕС по ограничению временной защиты для украинцев, имеющих невыполненную военную обязанность. Страна в дальнейшем будет предоставлять убежище всем беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии Маркуса Ламмерта.

Венгрия официально проинформировала Еврокомиссию, что воспользуется правом неполного применения директивы ЕС о временной защите, чтобы продолжать давать убежище украинским беженцам.

Спикер Еврокомиссии отметил, что европейское законодательство дает странам определенную свободу принятия решений.

"Государства-члены могут применять определенное усмотрение, когда речь идет о применении рамок решения Совета ЕС и директивы о временной защите. Это предусмотрено статьей 7 директивы о временной защите, и Венгрия проинформировала нас в этой связи, что она пользуется этой возможностью", - заявил Ламмерт.

В то же время в Европейской комиссии напомнили общую позицию Совета ЕС по отношению к гражданам Украины, которые покидают страну без разрешения властей.

"Государства-члены в принципе не должны предоставлять временную защиту недавно прибывшим лицам, которым украинская власть не предоставила разрешения покинуть Украину ввиду их военных обязанностей. Государства-члены имеют определенную свободу усмотрения при имплементации этого, и именно на этом этапе мы сейчас находимся", - подчеркнул спикер ЕК.

Напомним, Литва изменила правила получения временной защиты для военнообязанных граждан Украины. Теперь для оформления или продления соответствующего документа необходимо предоставить подтверждение прохождения военной службы в Украине.

Отметим, Финляндия продолжает сокращать сеть центров для искателей убежища. До конца февраля там планируют закрыть еще восемь таких учреждений. Еще восемь центров прекратили работу за последний год.

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