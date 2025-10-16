В приюте для беженцев в Ирландии убили 17-летнего украинца: он жил там всего несколько дней

Что произошло

Инцидент произошел в среду, 8 октября, около 11:00 в жилом комплексе Grattan Wood в районе Донегмид, Дублин. Во время конфликта в помещении для детей-беженцев произошло нападение с ножом.

Вадим Давыденко получил смертельные ранения и скончался на месте. Еще один подросток получил порезы, но его жизни ничего не угрожает. Также госпитализировали женщину.

На месте работали правоохранители и судмедэксперт. Полиция начала расследование по всем признакам убийства.

Реакция властей

Министр юстиции Ирландии Джим О'Каллаган, премьер Михол Мартин и вице-премьер Саймон Харрис выразили соболезнования родным погибшего и отметили, что приоритетом является безопасность детей и персонала приюта.

Государственная служба по делам детей Tusla подтвердила, что трагедия произошла в центре, который предоставляет круглосуточный уход искателям убежища. Сейчас там усилена охрана и оказывается психологическая помощь воспитанникам и работникам.

И погибший, и раненый подростки - иностранцы, которые знали друг друга. Полиция уже установила линию расследования и проводит допросы свидетелей. Сейчас продолжается расследование.