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Привласнили 35 мільйонів. Екс-керівникам одеського порту повідомили про підозру

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Україна, Четвер 17 лютого 2022 13:23
Привласнили 35 мільйонів. Екс-керівникам одеського порту повідомили про підозру Фото: екс-керівникам одеського порту повідомили про підозру (Офіс генерального прокурора)
Автор: Кароліна Гайдук

Колишнім керівникам підприємства "Одеський морський торговельний порт" повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Вони завдали збитків у розмірі 35 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"Протягом 2017-2018 років колишні керівники порту не забезпечили належного та ефективного використання майна підприємства – морських буксирів. Під виглядом надання послуг посадові особи ДП "Одеський морський торговельний порт" передали його у фактичну оренду приватним юридичним особам за заниженими тарифами", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, зловмисники надали буксири судновласникам для здійснення послуг з буксирування вже за значно завищеною ціною.Привласнили 35 мільйонів. Екс-керівникам одеського порту повідомили про підозруФото: екс-керівникам одеського порту повідомили про підозру (Офіс генерального прокурора)

В результаті неналежного виконання, колишнє керівництво підприємства завдали збитків державі в розмірі 35 млн гривень.

Відзначимо, що у Києві правоохоронні органи повідомили про підозру начальниці управління освіти Дарницької РДА в розтраті бюджетних коштів. Йдеться про збитки на суму понад півмільйона гривень.

Нагадаємо, що у Дніпрі троє осіб напали на журналіста видання "Українська правда".

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