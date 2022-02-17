Привласнили 35 мільйонів. Екс-керівникам одеського порту повідомили про підозру
Колишнім керівникам підприємства "Одеський морський торговельний порт" повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Вони завдали збитків у розмірі 35 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генерального прокурора.
"Протягом 2017-2018 років колишні керівники порту не забезпечили належного та ефективного використання майна підприємства – морських буксирів. Під виглядом надання послуг посадові особи ДП "Одеський морський торговельний порт" передали його у фактичну оренду приватним юридичним особам за заниженими тарифами", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, зловмисники надали буксири судновласникам для здійснення послуг з буксирування вже за значно завищеною ціною.Фото: екс-керівникам одеського порту повідомили про підозру (Офіс генерального прокурора)
В результаті неналежного виконання, колишнє керівництво підприємства завдали збитків державі в розмірі 35 млн гривень.
Відзначимо, що у Києві правоохоронні органи повідомили про підозру начальниці управління освіти Дарницької РДА в розтраті бюджетних коштів. Йдеться про збитки на суму понад півмільйона гривень.
Нагадаємо, що у Дніпрі троє осіб напали на журналіста видання "Українська правда".