Привласнення нафтопроводу та торгівля з "ЛДНР". Медведчук дав покази проти Порошенка

Зазначається, що Медведчук розкрив деталі схеми про привласнення частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного палива.

За його словами, Порошенко не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях.

"Щоб цей трубопровід став приватною власністю, а по факту - власністю самого Порошенка, необхідно було виконати низку дій… Суди, прокуратура, Антимонопольний комітет, Фонд держмайна - всі вони приймали рішення, звісно, необхідні для особистих інтересів президента Порошенка", - сказав Медведчук.

Підозрюваний нардеп запевняє, що за рік роботи трубопровід заробив для його власників вдвічі більше коштів, ніж було вкладено в його викуп - до 42 млн доларів. З травня 2019 року після припинення повноважень Порошенка прокачка дизель через трубопровід припиналася.

Також Медведчук розповів деталі налагодженої у 2014-2015 роках схеми з закупівлі вугілля для потреб енергетики України з територій так званих "ЛДНР".

"У цьому була задіяна фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з президента і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему", - пояснив депутат.

Медведчук назвав конкретні прізвища високопосадовців, які були причетні до злочинної схеми. Серед них колишні урядовці, екскерівництво Нацбанку, народні депутати і представники правоохоронних структур.

В СБУ додали, що продовжують слідчі дії з затриманим, щоб встановити всі деталі, обставини, особи організаторів та учасників злочинів.