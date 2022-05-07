Привласнення абонентам ОРДЛО телефонного коду Росії є черговою маніпуляцією, - РНБО

Сьогодні, 7 травня, ватажки ОРДЛО Денис Пушилін й Леонід Пасічник заявили про перехід на російську систему нумерації телефонів. В РНБО вважають це черговою маніпуляцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Як зазначили в РНБО, коди невизнаних мобільних операторів "Фенікс" й "Лугаком" дійсно змінилися, однак:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія почала переведення мобільних операторів в окремих районах ОРДЛО на свою систему нумерації телефонів. За словами ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, жителі ОРДЛО нібито зможуть дзвонити використовуючи російську систему нумерації +7.

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