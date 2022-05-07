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Привласнення абонентам ОРДЛО телефонного коду Росії є черговою маніпуляцією, - РНБО

Фото: Привласнення абонентам ОРДЛО телефонного коду Росії є черговою маніпуляцією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 травня, ватажки ОРДЛО Денис Пушилін й Леонід Пасічник заявили про перехід на російську систему нумерації телефонів. В РНБО вважають це черговою маніпуляцією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації.

Як зазначили в РНБО, коди невизнаних мобільних операторів "Фенікс" й "Лугаком" дійсно змінилися, однак:

  • з "Фенікса" можна зателефонувати лише на російський "Мегафон", а з "Лугакому" - на "МТС";
  • "Фенікс" та "Лугаком" й надалі залишаються невизнаними операторами, з якими навіть Росія досі не уклала договір про роумінг;
  • між "Феніксом" та "Лугаком" також немає договору. Тобто, мешканці "ЛНР" й "ДНР" не можуть телефонувати одне одному.

"Отже, інтеграція ОРДЛО - чергова маніпуляційна заява пропаганди РФ до 9 травня", - пише пресслужба Центру протидії дезінформації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія почала переведення мобільних операторів в окремих районах ОРДЛО на свою систему нумерації телефонів. За словами ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, жителі ОРДЛО нібито зможуть дзвонити використовуючи російську систему нумерації +7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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