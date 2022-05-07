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Росія перевела мобільні оператори ОРДЛО на свою систему нумерації

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Донбас, Субота 07 травня 2022 10:45
Росія перевела мобільні оператори ОРДЛО на свою систему нумерації Фото: мобільні оператори в ОРДЛО перейшли на російську систему (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

З 7 травня 2022 року Російська Федерація почала переведення мобільних операторів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) на свою систему нумерації телефонів. До цього вони користувалися українською системою нумерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що абоненти операторів "Фенікс" і "Лугаком" з кодами нумерації +38071 і +38072 отримають нові коди у форматі +7(949) і +7(959) відповідно.

Як заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін, вже сьогодні абоненти зможуть дзвонити і відправляти повідомлення, використовуючи російську систему нумерації +7. При цьому наголошується, що тарифи залишаються тими самими і міняти SIM-карту не треба. Номер буде збігатися з поточним останніми сімома цифрами.

Зазначимо, телефонний код +7 діє в Росії, Казахстані, а також в окупованих Абхазії та Південній Осетії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти глушать зв'язок українських мобільних операторів на зайнятих територіях. Зокрема, проблеми зі зв'язком спостерігаються в Ізюмі Харківської області.

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