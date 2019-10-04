Пристайко заявив про існування "плану Б" в питанні виборів на Донбасі

Україна у питанні проведення виборів на окупованих територіях Донбасу має "план Б". Про це заявив голова МЗС України Вадим Пристайко у ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає РБК-Україна.

За словами Пристайка, треба враховувати варіант, ящо Організація з безпеки і співробітництва Європи не визнає результати виборів.

"З приводу того, що відбувадеться, якщо ОБСЄ не визнає вибори. Це дуже цікаве запитання. Рішення ОБСЄ - це запобіжник правильності, чесності та прозорості проведення цих виборів. Якщо це не відбувається, то ми повернемось в ту точку, в якій ми перебуваємо зараз з тим законом, який існує вже на сьогоднішній момент.... План Б завжди є. План Б - це наші Збройні сили, наша економіка, наша поліція. Це все, що має забезпечити мир та безпеку нашої держави", - заявив Пристайко.

Міністр наголосив, що не думає, що перед прийняттям нового закону "Про особливий статус Донбасу" буде проведено референдум.

"Насправді, цей регіон зараз дійсно перебуває під особливим статусом, який прописаний в законі, що діє вже три роки. Це добре, що ця дискусія розпочалась. Я не думаю, що це буде референдум....", - сказав міністр.

Нагадаємо, у чертвер, 3 жовтня, президент України Володимир Зеленский пояснив, що Україна на переговорах щодо Донбасу погодилася на проведення місцевих виборів, які пройдуть відповідно до Конституції та законодавства України, відповідно до міжнародних стандартів.

Раніше Зеленський повідомляв, що в новий закон щодо особливого статусу Донбасу буде імплементовано "формулу Штайнмайєра". Зеленський наголошував, що новий закон про особливий статус почне діяти відразу після проведення місцевих виборів на Донбасі.