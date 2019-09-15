Пристайко заявив, що відлига у відносинах з Росією є наслідком санкцій

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що міжнародні санкції впливають на зміну позиції Росії по відношенню до України. Про це міністр сказав під час прес-конференції з спецпредставником США Куртом Волкером.

На питання про очікування щодо наступних кроків президента РФ Володимира Путіна, Пристайко відповів, що "можна лише здогадуватися, що у голові конкретної людини".

"Ми розуміємо, що як би хто не розповідав, що вони (росіяни, - ред.) задоволені "білоруськими" оливками і креветками, напевно, санкції все ж таки діють, і це неприємно", - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що мета України - не зробити Росії боляче, а досягти того, щоб "ми знову могли жити щасливо".

"Якщо санкції зараз змушують Росію рухатися у цьому важливому політичному коридорі, це вже досягнення західного світу, який став нам на допомогу", - додав Пристайко.

Раніше Пристайко заявляв, що у процесі переговорів між Україною та Росією з'явилося певне потепління.

РБК-Україна писало, що за словами Пристайка, зустріч "нормандської четвірки" відбудеться у Парижі найближчим часом, на даний момент вирішується питання з датою.