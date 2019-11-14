Пристайко заявив про недопустимість ведення переговорів з "ЛДНР"

Позиція України стосовно недопустимості ведення переговорів з "ЛДНР" залишається незмінною. Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів в інтерв'ю BBC.

Пристайко зазначив, що це основна позиція української влади.

"Це основа нашої позиції. Вона залишається в силі", - заявив він.

За його словами, після нормандської зустрічі недопустимость ведення переговорів з "ЛДНР" залишиться в силі.

"Партнери нас не штовхають. Росія постійно штовхає на цей шлях", - додав він.

Нагадаємо, за підсумками засідання контактної групи в Мінську Україна заявила про вимогу повністю припинити вогонь на Донбасі і розпустити "ЛДНР". Причому, як зазначила прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарка Оліфер, ці умови повинні бути виконані перед реалізацією політичної частини "Мінська".

Після цього представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що умова України про необхідність розпуску самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" заважає реалізації мінських угод.

Також у Кремлі вважають, що на даний момент вимога України про розпуск самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" є несподіваною для учасників нормандського формату.