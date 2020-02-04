Пристайко задекларував понад 2 млн гривень доходу за рік

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко задекларував понад 2 млн гривень доходу за 2019 рік. Про це свідчить його декларація, розміщена у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, Пристайко вказав у е-декларації 5 квартир у Києві, які належать йому та його дружині та ще одну квартиру, будівництво якої не завершено. За минулий рік Пристайко, відповідно до декларації, отримав 690 тис. гривень зарплати та майже 1,4 млн гривень склади відшкодування в ВКВ. Його дружина Інна отримала 336 тис. гривень доходу від надання майна в оренду.

На банківських рахунках Пристайко зберігає майже 205 тис. гривень та 7 тис. євро, а готівкою близько 43 тис. євро та 170 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив про скасування обов'язкової для державних органів процедури дублювання електронних декларацій у паперовій формі.

Також повідомлялося, що громадяни України у 2019 році подали понад 638 тисяч декларацій про майновий стан та доходи.