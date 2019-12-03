Пристайко: тема України стає "токсичною" в США

На тлі спроб домогтися імпічменту президента США Дональда Трампа тема України в цій країні стає "токсичної". Про це в інтерв'ю Sky News заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, у США тривають суперечки між демократами і республіканцями, які останнім часом зосередилися на українській темі.

"Ми продовжуємо говорити республіканцям і демократам: у вашому внутрішньому протистоянні немає нічого, що стосувалося України, йдіть на виборчі дільниці в наступному році, але не втягуйте в це нас, оскільки ми вже стали "токсичними" в якійсь мірі", - заявив Пристайко.

Він також зазначив, що сьогодні найчастіше Україна в США асоціюється з втручанням у вибори, при цьому "американці не пам'ятають, з чого все почалося".

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN повідомив, що українська влада може оголосити про початок розслідувань, які можуть бути політично вигідні Трампу. Проте поки не зрозуміло, яких питань будуть стосуватися можливі розслідування.

Раніше також стало відомо, що Трамп не буде брати участь у слуханнях щодо імпічменту.