Пристайко розповів про концепції подвійного громадянства в Україні

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зараз розробляється кілька концепцій для введення подвійного громадянства в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пристайко ТСН.uа.

За його словами, одна з концепцій - подвійне громадянство при двосторонніх відносинах з країною.

"Я б сказав, що зараз відбуваються напрацювання концепції. Запропоновано декілька концепцій. Концепції іноді складні, іноді цікаві, наприклад, вихід на подвійне громадянство в двосторонніх відносинах з країною. Тобто, це буде визнаватися тими країнами, які готові до цього один на один із нами, на двосторонній основі. Можливо більш широке залучення українців за кордоном. Наприклад, документ, який ми зараз видаємо документ закордонного українця, також буде братися до уваги. Є цілий ряд концепцій, які ми зараз опрацьовуємо. Не забудьте, що до цього процесу залучено дуже багато українських органів: і міграційна служба, і СБУ, і прикордонники, і МЗС", - заявив міністр.

Також він зазначив, що є дуже багато інститутів, які повинні висловитися про ідеї подвійного громадянства.

"Відбуваються дискусії між ними, і я думаю далі ми будемо залучати більше і більше депутатський корпус, щоб вони стали частиною процесу, тобто передати наші напрацювання далі до депутатів", - додав Пристайко.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявляв, що українцям з діаспори потрібно дозволити отримання подвійного громадянства. За його словами, це дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори.

Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив Мзс розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах.