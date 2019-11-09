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Пристайко прокоментував рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії"

Новини » Політика     09.11.2019 - 02:42
Пристайко прокоментував рішення суду ООН у справі "Україна проти Росії"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава МЗС назвав рішення ООН перемогою у верховенстві права

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував рішення Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справі "Україна проти Росії". Як передає РБК-Україна, Пристайко дав оцінку рішення у короткому коментарі в Twitter.

Рішення щодо визнання судом своєї юрисдикції у цій справі є перемогою верховенства права та прав людини, вважає Пристайко. Він також подякував команді дипломатів МЗС, які працювали над цією справою.

"Справа України проти РФ може рухатися вперед! Доведено: фінансування тероризму в Україні та расова дискримінація в Криму - юрисдикція Міжнародного Суду ООН. Це справжня перемога України, верховенства права та прав людини. Дякую нашій чудовій команді!", - написав міністр.

Пристайко прокоментував рішення суду ООН у справі &quot;Україна проти Росії&quot;

Нагадаємо, як заявила раніше заступник нлави МЗС Олена Зеркаль, рішення Міжнародного суду ООН, який відхилив всі заперечення Росії по справі про фінансування тероризму та порушення прав людини в окупованому Криму з боку, дозволяє Україні рухатися далі у справі проти РФ.

Згодом було опубліковано рішення суду ООН: тринадцятьма голосами до трьох суд постановив, що він має юрисдикцію розглядати справу України проти Росії на підставі частини 1 статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

РФ вперше в історії відповість за порушення міжнародного права, - Зеркаль Суд ООН відхилив заперечення Росії щодо юрисдикції у справі про тероризм
Новини України ООНМЗСВадим Пристайко
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