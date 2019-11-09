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Пристайко прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против России"

Новости » Политика     09.11.2019 - 02:42
Пристайко прокомментировал решение суда ООН по делу "Украина против России"
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава МИД назвал решение ООН победой в верховенстве права

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал решение Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН) в деле "Украина против России". Как передает РБК-Украина, Пристайко дал оценку решения в коротком комментарии в Twitter.

Решение о признании судом своей юрисдикции в этом деле является победой верховенства права и прав человека, считает Пристайко. Он также поблагодарил команду дипломатов МИД, которые работали над этим делом.

"Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде!", - написал министр.

Пристайко прокомментировал решение суда ООН по делу &quot;Украина против России&quot;Пристайко прокомментировал решение суда ООН по делу &quot;Украина против России&quot;

Напомним, как заявила ранее заместитель нлави МИД Елена Зеркаль, решение Международного суда ООН, который отклонил все возражения России по делу о финансировании терроризма и нарушения прав человека в оккупированном Крыму со стороны, позволяет Украине двигаться дальше в деле против РФ.

Впоследствии было опубликовано решение суда ООН: тринадцатью голосами до трех суд постановил, что он имеет юрисдикцию рассматривать дело Украины против России на основании части 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

РФ впервые в истории ответит за нарушение международного права, - Зеркаль Суд ООН отклонил возражения России о юрисдикции по делу о терроризме
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