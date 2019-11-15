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Пристайко привітав Чапутовича з перепризначенням главою МЗС Польщі

Новини » Політика     15.11.2019 - 19:27
Пристайко привітав Чапутовича з перепризначенням главою МЗС Польщі
Фото: Вадим Пристайко та Яцек Чапутович (https://twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко сподівається на подальшу співпрацю

Глава МЗС України Вадим Пристайко привітав Яцека Чапутовича з перепризначенням на посаду міністра закордонних справ Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Пристайко.

Він зазначив, що сподівається на продовження співпраці з главою польської дипломатиии в майбутньому.

"Я вітаю міністра Яцека Чапутовича з призначенням на посаду глави МЗС Польщі. Сподіваюся на подальшу плідну співпрацю! Ми продовжуємо працювати разом!", - написав Пристайко.

Пристайко привітав Чапутовича з перепризначенням главою МЗС Польщі

Нагадаємо, 14 листопада, президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і доручив йому місію формування нового уряду.

Уряд Польщі пішов у відставку 12 листопада, про що оголосили на першому засіданні нового парламенту. Процедура була формальною.

Як відомо, в новому уряді Польщі буде 20 відомств. Ключові пости зберегли міністри, які займали їх у минулому уряді. Оборонним відомством продовжить керувати Маріуш Блащак, на чолі МЗС залишиться Яцек Чапутович, міністром культури і національної спадщини, як і раніше, буде Петро Глиньский, міністром інфраструктури Анджей Адамчик, а міністром юстиції і генеральним прокурором Збігнєв Зебро.

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