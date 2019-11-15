ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко поздравил Чапутовича с переназначением главой МИД Польши

Новости » Политика     15.11.2019 - 19:27
Пристайко поздравил Чапутовича с переназначением главой МИД Польши
Фото: Вадим Пристайко и Яцек Чапутович (https://twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко надеется на дальнейшее сотрудничество

Глава МИД Украины Вадим Пристайко поздравил Яцека Чапутовича с переназначением на должность министра иностранных дел Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Он отметил, что надеется на продолжения сотрудничества с главой польской дипломатиии в будущем.

"Я поздравляю министра Яцека Чапутовича с назначением на должность главы МИД Польши. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество! Мы продолжаем работать вместе!", - написал Пристайко.

Пристайко поздравил Чапутовича с переназначением главой МИД Польши

Напомним, 14 ноября, президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого на должность премьер-министра и поручил ему миссию формирования нового правительства.

Правительство Польши ушло в отставку 12 ноября, о чем объявили на первом заседании нового парламента. Процедура была формальной.

Как известно, в новом правительстве Польши будет 20 ведомств. Ключевые посты сохранили министры, занимавшие их в прошлом правительстве. Оборонным ведомством продолжит руководить Мариуш Блащак, во главе МИД останется Яцек Чапутович, министром культуры и национального наследия по-прежнему будет Петр Глиньский, министром инфраструктуры Анджей Адамчик, а министром юстиции и генеральным прокурором Збигнев Зебро.

Пристайко рассказал о возможном обмене пленными с Россией Пристайко: все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены
Новости Украины Вадим ПристайкоМИД Польши
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь