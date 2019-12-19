Пристайко обговорить з Маасом реалізацію рішень "нормандської четвірки"

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорить реалізацію рішень саміту "нормандської четвірки" з главою МЗС Німеччини Хайко Маасом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України Facebook.

Повідомляється, що зустріч відбудеться в п'ятницю, 20 грудня, в рамках робочого візиту Пристайко в Берлін.

"Центральною темою переговорів буде активізація українсько-німецького політичного діалогу, подальше спільне взаємодія в контексті реалізації підсумків недавнього нормандського саміту в Парижі, енергетична безпека Європи, європейська та євроатлантична інтеграція України", - повідомили в МЗС.

Також Пристайко проведе зустрічі з президентом Бундестагу Вольфганг Шойбле і міністром економічного співробітництва і розвитку Гердою Мюллер.

Нагадаємо, під час нормандської зустрічі президенти України і Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін узгодили обмін полоненими до 31 грудня.

Також сторони погодили розведення сил на трьох нових ділянках до кінця березня 2020 року. А також погодили проведення наступної нормандської зустрічі через 4 місяці.