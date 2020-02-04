Пристайко: обмін "всіх на всіх" можуть завершити найближчим часом

Обмін полоненими за формулою "всіх на всіх" з окупованим Донбасом і Російською Федерацією може завершитися найближчим часом. Про це в ході візиту до Праги заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

За його словами, Київ готує черговий обмін полоненими.

"Ми дійсно готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо у можливість завершити найближчим часом обмін "всіх на всіх", - зазначив Пристайко.

Він також підкреслив, що українська сторона сподівається на включення кримських татар у списки на обмін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в самопроголошеній "Донецькій народній республіці" вважають, що обмін полоненими з Україною за формулою "всіх на всіх" неможливий до завершення бойових дій на Донбасі.

До цього представники окупованих районів заявляли, що будуть обговорювати подальший обмін полоненими після повного закінчення процесуального очищення звільнених Україною 29 грудня 2019 року. Там підкреслили, що до винесення виправдувальних вироків або зняття звинувачень обмін не вважається завершеним.