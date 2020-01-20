Пристайко: ділянки для розведення на Донбасі визначать найближчим часом

Три нові ділянки для розведення сил на Донбасі будуть визначені найближчим часом. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що зараз існують дев'ять ділянок, але він не сказав назви населених пунктів. За його словами, ці ділянки були опрацьовані українським Генштабом раніше.

"Я б зараз не хотів називати населені пункти, тільки тому що до наших трьох пропозицій з'явилися за три пропозиції з кожної сторони - Луганська і Донецька. Зараз на столі в Мінську фактично є дев'ять ділянок. Щоб не зривати переговорний процес, не ускладнювати його, дозволю собі утриматися від назви населених пунктів, але вони в принципі будуть найближчим часом", - зазначив він.

Раніше Пристайко заявив, що на переговорах Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі українська сторона запропонувала відкрити три нових переходи.

Відзначимо, представники України в ТКГ запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі - район залізничного мосту в Станиці Луганській, Авдіївка, Новоселівка Друга і район КПВВ "Гнутово".

Крім того, Україна висунула нові умови для виборів на Донбасі. Зокрема, Київ наполягає на тому, що стійкий мир здатний забезпечити повернення переселенців та їх участь у виборах.