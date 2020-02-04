Пристайко: нормандська зустріч на рівні міністрів може пройти в лютому

Міністри "нормандської четвірки" - України, Росії, Франції та Німеччини - можуть провести зустріч у лютому на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це у ході візиту до Чехії заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, передає "Укрінформ".

За його словами, міністри можуть зустрітися вже 14-16 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Ми дійсно обговорюємо такого роду ідеї", - заявив Пристайко.

Він також додав, що міністерські зустрічі не повинні заміняти повноцінний саміт, на який покладаються великі надії.

Нагадаємо, за підсумками нормандського саміту 9 грудня 2019 року сторони домовилися, що наступна зустріч відбудеться через 4 місяці. До цього будуть проводитися консультації на рівні помічників і міністрів.

Крім того, в Росії пообіцяли вплинути на так звані "республіки Донбасу" для виконання рішення "нормандської четвірки". За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, Москва готова "спонукати Донецьк і Луганськ до того, щоб вони максимально конструктивно підходили до виконання рішень".