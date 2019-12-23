Пристайко: сподіваємося, що розведення на Донбасі відбудеться до наступного саміту

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що до наступного саміту "нормандської четвірки" повинні не тільки визначити три ділянки, але і провести розведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформа".

Таку заяву він зробив у відповідь на питання, коли будуть погоджені три нові пункти, та де відбуватиметься розведення.

"Не тільки визначено до саміту. Ми сподіваємось, що до наступного саміту відбудеться розведення", - сказав Пристайко.

За його словами, на засіданні ТКГ у Мінську українська сторона запропонувала три ділянки, які мають гуманітарне значення.

"І ми розраховуємо на те, що вони будуть опрацьовані. Можливо, будуть запропоновані інші. Це складний процес. Ми їх поки не називаємо", - сказав Пристайко.

Як відомо, наступний саміт у нормандському форматі повинен відбутися у квітні 2020 року. До цього розведення сил провели в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській.

Раніше РБК-Україна писало, що в ОБСЄ заявили, що нові ділянки розведення сил у Донбасі узгодять в найближчі тижні або місяці. Як зазначили спостерігачі, найважливішим досягненням попереднього розведення сил на Донбасі стало будівництво мосту в Станиці Луганській.

Нагадаємо, раніше представники так званої "Донецької народної республіки" заявили, що готові запропонувати Києву нові ділянки для розведення сил на Донбасі. У відповідь українська сторона також заявила про готовність запропонувати ділянки, однак на сьогодні конкретні зони розведення названі не були.