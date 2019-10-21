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Пристайко з міністром закордонних справ Японії обговорили ситуацію на Донбасі

Новини » Політика    21.10.2019 - 19:44
Пристайко з міністром закордонних справ Японії обговорили ситуацію на Донбасі
Фото: Вадим Пристайко і Тошіміцу Мотеґі (РБК-Україна)

Зустріч міністрів тривала близько 20 хвилин

Міністри закордонних справ Вадим Пристайко та Японії Тошіміцу Мотеґі у Токіо обговорили підтримку України та ситуацію на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Японії в Україні.

Як зазначається, зустріч міністрів тривала близько 20 хвилин.

Під час зустрічі Мотеґі наголосив на незмінній позиції Японії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, а також "невизнання будь-яких змін силовими методами".

Японський міністр також додав, що Японія є незмінним партнером України, який розділяє фундаментальні цінності, продовжуватиме співпрацю з новим урядом України й далі підтримуватиме українські реформи.

У свою чергу, Пристайко подякував за японську підтримку та підтвердив наміри посилювати співпрацю з Японією у різних напрямках - безпеки, економіки, культури, освіти та науки, туризму та інших.

Також міністри обговорили ситуацію на Донбасі.

"Міністри обмінялися думками щодо поточної ситуації в Україні. Міністр Мотеґі висловив сподівання, що припинення вогню та розведення сил на сході України буде реалізовано. Стосовно цього міністр Пристайко повідомив, що президент України Зеленський працює над якомога більш мирним розв'язанням даного питання та на даному етапі очікується проведення наступної зустрічі у нормандському форматі, в результаті якої вдасться просунутися ще на крок до вирішення конфлікту", - відзначили в посольстві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський знаходиться з робочим візитом у Японії. Він візьме участь у церемонії інтронізації імператора Японії Нарухіто.

Під час зустрічі президент Володимир Зеленський з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в Токіо подякував за збереження санкцій проти Росії.

Зеленський у Токіо зустрінеться зі Штайнмайєром Зеленський подякував Абе за збереження Японією санкцій проти РФ
Новини України ЯпоніяВадим Пристайко
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