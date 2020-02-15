Реалізація мінських угод необхідна для припинення війни на Донбасі, - Маас

Фото: Вадим Пристайко та Хайко Маас (twitter.com/AuswaertigesAmt)

Сторони обговорили виконання мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні, 15 лютого, провів зустріч з німецьким колегою Хайком Маасом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Німеччини в Twitter.

За даними німецького відомства, під час зустрічі Маас запевнив, що Берлін продовжує підтримувати Україну на шляху припинення війни на Донбасі та реформ. Він наголосив, що нормандський формат створює віру в політичне вирішення конфлікту на сході України.

"Щоб домогтися політичного рішення, потрібно реалізовувати мінські домовленості, довіру для цього створює нормандський формат", - заявив Маас.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що на Мюнхенській конференції з безпеки планується обговорення підготовки до майбутньої зустрічі в нормандському форматі. Представники України, Росії, Франції та Німеччини планують провести зустріч у Мюнхені.

Також РБК-Україна повідомляло, що німецький уряд інтенсивно працює над підготовкою нормандського саміту в Берліні, попри те, що передумов для його проведення поки що немає. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що є різні оцінки цього саміту зараз.