ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Реалізація мінських угод необхідна для припинення війни на Донбасі, - Маас

Новини » Політика     15.02.2020 - 10:15
Реалізація мінських угод необхідна для припинення війни на Донбасі, - Маас
Фото: Вадим Пристайко та Хайко Маас (twitter.com/AuswaertigesAmt)

Сторони обговорили виконання мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко сьогодні, 15 лютого, провів зустріч з німецьким колегою Хайком Маасом на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Німеччини в Twitter.

За даними німецького відомства, під час зустрічі Маас запевнив, що Берлін продовжує підтримувати Україну на шляху припинення війни на Донбасі та реформ. Він наголосив, що нормандський формат створює віру в політичне вирішення конфлікту на сході України.

"Щоб домогтися політичного рішення, потрібно реалізовувати мінські домовленості, довіру для цього створює нормандський формат", - заявив Маас.

Реалізація мінських угод необхідна для припинення війни на Донбасі, - Маас

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв, що на Мюнхенській конференції з безпеки планується обговорення підготовки до майбутньої зустрічі в нормандському форматі. Представники України, Росії, Франції та Німеччини планують провести зустріч у Мюнхені.

Також РБК-Україна повідомляло, що німецький уряд інтенсивно працює над підготовкою нормандського саміту в Берліні, попри те, що передумов для його проведення поки що немає. Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що є різні оцінки цього саміту зараз.

У Путіна оцінили виконання домовленостей нормандського саміту Пристайко сумнівається у проведенні нормандської зустрічі в квітні
Новини України Вадим ПристайкоГайко МаасНормандський формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся