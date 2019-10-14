Пристайко з главою МЗС Іспанії говорив про продовження санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з главою іспанського МЗС Жозепом Боррель продовження санкцій проти РФ. Про це Пристайко написав у Twitter.

Сторони також обговорили подальші кроки на шляху євроінтеграції. Пристайко подякував за підтримку в протидії агресору та реформуванні.

Нагадаємо, раніше ймовірний майбутній голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель виступає за підтримку України у боротьбі з російською агресією та збереження санкцій проти РФ.

Зазначимо, канцлер Німеччини Ангела Меркель вимагала подальших кроків для зняття санкцій з Російської Федерації.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський закликав міжнародне співтовариство зберегти санкції проти Росії. Зеленський заявив, що санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку.

Зеленський раніше заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Він зазначив, що зараз розробляється карта виконання Мінських угод з конкретними термінами.